Παναθηναϊκός: Η μάχη των σέντερ θα κρίνει τον νικητή

Βρισκόμαστε ελάχιστες ώρες πριν από το τέταρτο «ντέρμπι αιωνίων» της φετινής σεζόν. Σε ένα ματς το οποίο η αλήθεια είναι δεν πως δεν έχει τόσο μεγάλη – βαθμολογική – σημασία το ποιος θα κερδίσει, παρά μόνο για ψυχολογικούς λόγους.

Και οι δυο ομάδες πάνε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με το ίδιο πρόβλημα. Την λειψανδρία στην γραμμή των ψηλών. Και πιο συγκεκριμένα στη θέση του σεντερ. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είδε τον Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι να μένει εκτός για 20-25 μέρες εξαιτίας ενός χειρουργείου σκωληκοειδίτιδας το οποίο έπρεπε να κάνει. Την ίδια στιγμή όπου ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε ίωση και δεν έκανε καμία προπόνηση όλη την εβδομάδα και ο Ματίας Λεσόρ έκανε μόλις μια προπόνηση εξαιτίας κάποιων ενοχλήσεων στην μέση.

