Παναθηναϊκός: Η ασφάλεια του Μπράουν και το σχήμα που «ονειρεύτηκε» ο Αταμάν

Ο ερχομός του Λορέντζο Μπράουν θα επιτρέψει στον Αταμάν, να χρησιμοποιήσει ακόμα και σχήμα με Σλούκα, Μπράουν και Ναν, έχοντας δηλαδή δύο πόλους δημιουργίας και μετατρέποντας για κάποιες φάσεις τον Σλούκα σε δυάρι, ώστε να βρίσκει πιο ξεκούραστα σουτ από το τρίποντο, έχοντας και τον Ναν στο 3.

Ταυτόχρονα ο Μπράουν θα καλύπτει το κενό του Σλούκα όταν απουσιάζει. ο Παναθηναϊκός πέρσι στα διαστήματα που ο Κώστας Σλούκας ταλαιπωρείτο από τραυματισμούς είχε σοβαρό θέμα.

