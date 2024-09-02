Μπορεί ο Ολυμπιακός να έμοιαζε πως είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, όμως φαίνεται πως ίσως άφησε την καλύτερη για... το τέλος!



Όπως μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει γερά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πήρε οριστικά την απόφαση να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ευρώπη!

«Δείχνει να έχει αποφασίσει οριστικά την επιστροφή του στην Ευρώπη και έχει αναθέσει στον μάνατζέρ του να μιλάει σε ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στο κόλπο, έχει κάνει την επαφή του με τον παίκτη και του έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει τον χώρο και το χρήμα για να τον αποκτήσει.Δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά μπορούμε να μεταφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός το πολεμάει για μία μεταγραφή βόμβα ώστε να φτιάξει ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ της ιστορίας του. Αντίπαλος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε αναλυτικά οΜάλιστα, τόνισε πως ενώ φαινομενικά το ρόστερ των Πειραιωτών είναι συμπληρωμένο, ηπροσπαθεί για αυτή τη σπουδαία υπέρβαση, έτσι ώστε πέρα από την αγωνιστική ενίσχυση να κάνει και ένα δώρο στον κόσμο για τατου συλλόγου.Ο 31χρονοςέχει πίσω του μια σπουδαία καριέρα στο, η οποία ξεκίνησε το 2012 και συνεχίστηκε μέχρι το 2024. Έχει μέσους όρους καριέρας, ενώ είχε φτάσει να αριθμεί σχεδόν 20 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 2020-21 με τους Ορλάντο Μάτζικ.Παράλληλα, είναι διεθνής εδώ και αρκετά χρόνια με τη, έχοντας κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του, δύο χάλκινα στα Παγκόσμια Κύπελλα του, αλλά και ένα ασημένιο στο Ευρωμπάσκετ τουκαι ένα χάλκινο στην αντίστοιχη διοργάνωση τουΥπενθυμίζουμε πως οείχε εκφράσει παλιότερα την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν ώστε να κάνουν αυτή την επιθυμία πραγματικότητα και να φτιάξουν ένα εντυπωσιακό ρόστερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.