Μπορεί ο Ολυμπιακός να έμοιαζε πως είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, όμως φαίνεται πως ίσως άφησε την καλύτερη για... το τέλος!
Όπως μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει γερά στο «κόλπο» για την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πήρε οριστικά την απόφαση να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ευρώπη!
«Δείχνει να έχει αποφασίσει οριστικά την επιστροφή του στην Ευρώπη και έχει αναθέσει στον μάνατζέρ του να μιλάει σε ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στο κόλπο, έχει κάνει την επαφή του με τον παίκτη και του έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει τον χώρο και το χρήμα για να τον αποκτήσει.
Δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά μπορούμε να μεταφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός το πολεμάει για μία μεταγραφή βόμβα ώστε να φτιάξει ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ της ιστορίας του. Αντίπαλος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε αναλυτικά ο Ζέρβας.
Μάλιστα, τόνισε πως ενώ φαινομενικά το ρόστερ των Πειραιωτών είναι συμπληρωμένο, η διοίκηση προσπαθεί για αυτή τη σπουδαία υπέρβαση, έτσι ώστε πέρα από την αγωνιστική ενίσχυση να κάνει και ένα δώρο στον κόσμο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.
Ο 31χρονος Φουρνιέ έχει πίσω του μια σπουδαία καριέρα στο NBA, η οποία ξεκίνησε το 2012 και συνεχίστηκε μέχρι το 2024. Έχει μέσους όρους καριέρας 13,6 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ, ενώ είχε φτάσει να αριθμεί σχεδόν 20 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 2020-21 με τους Ορλάντο Μάτζικ.
Παράλληλα, είναι διεθνής εδώ και αρκετά χρόνια με τη Γαλλία, έχοντας κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και του 2024, δύο χάλκινα στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και του 2019, αλλά και ένα ασημένιο στο Ευρωμπάσκετ του 2022 και ένα χάλκινο στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2015.
Υπενθυμίζουμε πως ο Φουρνιέ είχε εκφράσει παλιότερα την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν ώστε να κάνουν αυτή την επιθυμία πραγματικότητα και να φτιάξουν ένα εντυπωσιακό ρόστερ.
Πηγή: sport-fm.gr
