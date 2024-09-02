Αποσύρεται η Κυριακοπούλου - «Χόρτασα πρωταθλητισμό»

Τέλος στην καριέρα της και την ενασχόλησή της με τον πρωταθλητισμό βάζει η Νικόλ Κυριακοπούλου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια στο άλμα εις ύψος με ανάρτησή της στο instagram ανακοίνωσε την απόφασή της αυτή επισημαίνοντας ότι μετά από 22 χρόνια έχει «χορτάσει» τον πρωταθλητισμό.

«Νιώθω ευτυχισμένη και πλήρης γιατί σε όλο αυτή τη διαδρομή ένιωθα την παρουσία σας σε κάθε στιγμή... Χωρίς εσάς όλα θα ήταν δυό φορές πιο δύσκολα», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή της:

22 ΧΡΟΝΙΑ…

Χρειάστηκαν να περάσουν 22 χρόνια για να «χορτάσω» τον πρωταθλητισμό.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι που τα είχε όλα και με γέμισε με αναμνήσεις... Κρατάω τις χαρές... τις επιτυχίες... χωρίς να ξεχνάω τα δύσκολα.. γιατί ότι αξίζει στη ζωή χρειάζεται θυσίες για να το αποκτήσεις.

Όλα μαζί τα αισθάνομαι ανεξίτηλα σημάδια.. σαν τατουάζ.. στο σώμα μου και τη ψυχή.. τα δικά μου παράσημα για την επόμενη μέρα.

Νιώθω ευτυχισμένη και πλήρης γιατί σε όλο αυτή τη διαδρομή ένιωθα την παρουσία σας σε κάθε στιγμή... Χωρίς εσάς όλα θα ήταν δυό φορές πιο δύσκολα.

