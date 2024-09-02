Τις πρώτες του δηλώσεις από την ημέρα που έπαψε να είναι προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά έκανε ο πατέρας του. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μίλησε στην ιστοσελίδα tennistourtalk.com κάνοντας λόγο για μία απόφαση του γιου του η οποία μπορεί στο μέλλον να αλλάξει και πάλι.



«Δεν είναι η πρώτη φορά», ανέφερε -αρχικά- και συνέχισε:

«Ο Στέφανος αποφάσισε ότι για κάποιο διάστημα θέλει απλώς να είμαι ο πατέρας του και να μην λαμβάνω μέρος στις προπονήσεις. Είναι στο χέρι του να αποφασίσει πώς αισθάνεται, πρέπει να το σεβαστώ. Πρέπει, επίσης, να καταλάβει τι θέλει, έχει τον χώρο του. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ξανά σ' εμένα και να μου πει "θέλω να προπονούμαι μαζί σου, διότι μου αρέσει ο τρόπος που με καθοδηγείς". Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι παιδί μου και ποτέ δεν θα σταματήσω να είμαι ο πατέρας του».Ο Απόστολος Τσιτσιπάς πρόσθεσε:«Είναι με τον κάπτεν της ομάδας Davis Cup τώρα (τον Δημήτρη Χατζηνικολάου). Είμαστε συνεργάτες στην εθνική Ελλάδας. Στο παρελθόν είχε και άλλους προπονητές, είναι δική του απόφαση. Το κόουτσινγκ είναι κάτι προσωπικό. Οι αρχές είναι ίδιες, αλλά το στυλ παιχνιδιού είναι διαφορετικό, όπως και το κόουτσινγκ. Θα πάρει κάποιον χρόνο για έναν άλλο προπονητή να κάνει τις σωστές προσαρμογές για να τον καθοδηγήσει».

