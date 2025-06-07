Σοβαρές καταγγελίες προαναγγέλλει ο Τάκης Μπαλτάκος. Ο γνωστός νομικός επιστρέφει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με δήλωσή του αναφέρει πως συγκεντρώνει στοιχεία για σύσταση και δράση εγκληματικής οργάνωσης στο μπάσκετ.

«Όταν υπάρχει έγκλημα, υπάρχει και τιμωρία. Κανένας παράνομος στο απυρόβλητο», καταλήγει η δήλωσή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Τάκης Μπαλτάκος:

«Μου ανατέθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η συνέχιση και ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στοιχείων που θα τεκμηριώσουν ανεπιφύλακτα και αναπόδραστα τη σύσταση και δράση Εγκληματικής Οργάνωσης στον χώρο του μπάσκετ.

Με χαρά και συγκίνηση αναλαμβάνω το καθήκον αυτό, όπως πάντοτε ενεργούσα ως συνεργάτης του Παύλου Γιαννακόπουλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου.

Η Εγκληματική Οργάνωση θα ταυτοποιηθεί και εξαρθρωθεί με όλα τα νόμιμα μέσα. Μόνοι μας δεν θα είμαστε. Και άλλες ομάδες θα συνδράμουν. Να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια αποκλείεται. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα.

Όταν υπάρχει έγκλημα, υπάρχει και τιμωρία. Κανένας παράνομος στο απυρόβλητο».

