Παναθηναϊκός - Βόλεϊ: Ανανέωσε για έναν χρόνο ο Βουλκίδης

Βολεϊμπολίστας του Παναθηναϊκού παραμένει και τη νέα σεζόν ο Θοδωρής Βουλκίδης. Ο «πράσινος» Ερασιτέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή κεντρικό, ώστε να παραμείνει ισχυρός στο μπλοκ και να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Θοδωρή Βουλκίδη για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια πολύ σημαντική ανανέωση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς συμφώνησε και τη νέα σεζόν με τον κεντρικό Θοδωρή Βουλκίδη.

Ο ‘πύργος’ των πρωταθλητών θα συνεχίσει και φέτος να σκεπάζει το φιλέ κι ασφαλώς θα είναι ένα από τα ισχυρά όπλα των ‘πράσινων’ για να διατηρήσουν τα ‘σκήπτρα’ στη χώρα.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com είπε: «Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές μου και τους φίλους του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου για τρίτη χρονιά. Κάποια πράγματα δεν φαίνονται, αλλά είναι πολύ σημαντικά εκτός γηπέδου.

Δεν έχω να πω πολλά για τα εντός ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ! Ο στόχος είναι να παραμείνουμε στην κορυφή να φέρουμε περισσότερους τίτλους στον Παναθηναϊκό και μια καλή πορεία στην Ευρώπη αν και μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Μου αρέσει να μιλάμε στο γήπεδο, οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου σαν ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ διότι είναι κι αυτοί μαζί μας».

