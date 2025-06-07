Άνετο… 3/3 για την Αγγλία! Τα «τρία λιοντάρια» πέρασαν με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα της Ανδόρας, παίρνοντας μια επαγγελματική νίκη με σκορ 1-0. Κάπως έτσι, το σύνολο του Τόμας Τούχελ συνεχίζει με το απόλυτο στον 11ο όμιλο και ασφαλώς είναι το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αγγλία είχε τα ηνία και τον έλεγχο από το ξεκίνημα, αλλά ήταν άστοχη. Κάπως έτσι, η Ανδόρα άντεξε ως το ημίχρονο παρά τις ευκαιρίες των Κόνσα, Κέιν, Μπέλιγκχαμ και των υπολοίπων παικτών των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα του Τούχελ σοβαρεύτηκε και βρήκε το γρήγορο προβάδισμα στο 50ό λεπτό, με τον Μαντουέκε να σερβίρει και τον Κέιν να σκοράρει για το 1-0. Με το τέμπο του ματς να είναι χαμηλό συνολικά, η Ανδόρα να μην μπορεί να απειλήσει σοβαρά και οι Άγγλοι να παίρνουν μια επαγγελματική νίκη.

Η βαθμολογία του ομίλου:

