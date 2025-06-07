Οριστική θεωρείται στη Σερβία η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Νίκολιτς ώστε ο 45χρονος τεχνικός να καθίσει στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Στο έγκυρο «mozzartsport.com» αναφέρεται ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα είναι διάρκειας δύο ετών και ότι θα δοθεί ρήτρα αποδέσμευσης 600.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας το εντός των συνόρων ρεπορτάζ.

«Τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας ο σύλλογος από την Αθήνα θα πρέπει να ενημερώσει τον Νίκολιτς, όπως ακριβώς είχε γραφτεί, θα αποζημιώσει εκ των προτέρων την Armeitsy (σ.σ. παρατσούκλι της ΤΣΣΚΑ)», αναφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα στο εν λόγω ρεπορτάζ.

Μάλιστα οι συνεργάτες του θα είναι οι Ραντόγε Σμίλιανιτς, Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, ενώ γυμναστής ο Γκόραν Μπάσαριτς. Οι Ρώσοι ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Νίκολιτς θα αμείβεται με 1.7 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας παίρνει 500.000 ευρώ λιγότερες ανά σεζόν.

