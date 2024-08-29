ΟΑΚΑ... όπως θα έπρεπε να είναι για τον Παναθηναϊκό.

Με τις συντονισμένες ενέργειες που πραγματοποίησε τις τελευταίες μέρες η «πράσινη» ΠΑΕ για την κρισιμότατη ρεβάνς των Playoffs της προκριματικής φάσης του Conference League, ήρθε το Sold Out.

Το «Σπύρος Λούης» θα είναι κατάμεστο από τους οπαδούς του «τριφυλλιού», για τους οποίους ο σύλλογος έβαλε γενική είσοδο στα 10 ευρώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι και βοήθησε με την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αρκετό κόσμο από την περιφέρεια, ώστε να βρεθεί στην Αθήνα και να πάρει θέση στις εξέδρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του sold out:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια του αποψινού αγώνα κόντρα στη Λανς στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» εξαντλήθηκαν. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την ανταπόκριση που έδειξε.

Ραντεβού στο γήπεδο για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση!

