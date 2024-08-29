Παναθηναϊκός: Η συμβολή του «υπαρχηγού» έκανε τη διαφορά

Η επιστροφή του Παπαπέτρου στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν υπερπολύτιμη για να φτάσει ο επτάστερος στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο «Πάπι» πήρε ως έναν βαθμό την πίεση από τον Γκριγκόνις, που δεν χρειαζόταν πλέον να παίζει +30 λεπτά ανά αγώνα. Ταυτόχρονα έδωσε μέγεθος στη θέση του σμολ φόργουορντ, αλλά και ανάσες στον Ντίνο Μήτογλου και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αφού έπαιξε αρκετά λεπτά και στην θέση ΄΄4΄΄.

