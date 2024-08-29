Ο CR7 απολαμβάνει τη ζωή και το ποδόσφαιρο δίχως πίεση, στη Σαουδική Αραβία.

Εκείνος γνωρίζει σε τι όρια θέλει και μπορεί να φτάσει τον εαυτό του, αλλά πλέον, δείχνει να ξέρει πολύ καλά ποια θέση έχει πραγματικά το άθλημα στη ζωή όλων και πού θα πρέπει να το κατατάξει κι εκείνος.

Μιλώντας σε vidcast παρέα με τον Ρίο Φέρντιναντ, έχοντας ανοίξει πρόσφατα κανάλι στο Youtube και έχοντας κάνει απίστευτο χαμό με τους subscribers, ο Κριστιάνο έδωσε αφοπλιστική απάντηση όταν ρωτήθηκε για την πίεση και τα συναισθήματά του όταν μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία.

«Η πραγματική πίεση είναι να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται στους πολέμους, όχι στο ποδόσφαιρο…» είπε και δεν χρειαζόταν κάτι περισσότερο…

Πηγή: skai.gr

