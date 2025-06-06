Ο Γιώργος Κυριακόπουλος από το πρωί της Παρασκευής ανήκει και επίσημα πια στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029.

Ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από μια 6ετία θητείας στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με τις Σασουόλο, Μπολόνια και Μόντσα να έχουν απολαύσει τις υπηρεσίες του από το 2019 μέχρι και φέτος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Κυριακόπουλου με μετεγγραφή από την ιταλική Μόντσα. Ο 29χρονος διεθνής Έλληνας αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και, μετά από σημαντική καριέρα και εξαετή παρουσία στη Serie A, έρχεται για να ενισχύσει το Τριφύλλι με τις ικανότητες και την εμπειρία του.

Ο Γιώργος γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1996 στην Πάτρα. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Πανπατραϊκό αλλά στην ουσία τα πρώτα του βήματα έγιναν στη Θύελλα Πατρών. Στα 16 του μετακόμισε στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα και λίγους μήνες αργότερα έκανε ντεμπούτο στην επαγγελματική ομάδα.

Σε ηλικία 19 ετών δόθηκε δανεικός αρχικά στον Εργοτέλη και εν συνεχεία στη Λαμία για να επιστρέψει στην Τρίπολη ένα χρόνο αργότερα, πιο έτοιμος για να σταθεί στη Super League. Σταδιακά έπαιρνε περισσότερα παιχνίδια ώσπου τη σεζόν 2018-19 καθιερώθηκε βασικός. Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό δεν άργησε να έρθει και τον Σεπτέμβριο του 2019 δόθηκε δανεικός στην ιταλική Σασουόλο. Στον ιταλικό σύλλογο άμεσα πήρε θέση βασικού και «ανάγκασε» τη διοίκηση να τον αγοράσει. Μετά από 3,5 «γεμάτες» σεζόν, η Μπολόνια τον ζήτησε δανεικό. Εκεί έμεινε για ένα εξάμηνο, αλλά το καλοκαίρι μετακόμισε πιο βόρεια στη χώρα, για λογαριασμό της Μόντσα, αρχικά ως δανεικός και τη δεύτερη σεζόν με αγορά. Και στη Μόντσα καθιερώθηκε στο αρχικό σχήμα, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στον ιταλικό σύλλογο.

Στην εθνική Ελλάδας μετράει 8 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

