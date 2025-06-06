bwin: Οι εθελοντές της καθάρισαν την παραλία στο Δασκαλειό τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική δράση καθαρισμού στην παραλία Β’ Λιμανάκι Δασκαλειού στην Κερατέα, την οποία υλοποίησε η bwin, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την ομάδα Save Your Hood.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση είχε η δυναμική εθελοντική ομάδα του βραβευμένου brand, η οποία απέδειξε για ακόμη μία φορά τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ιδιωτική πρωτοβουλία στη συλλογική προστασία του περιβάλλοντος.

Καθιερωμένη από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και εορταζόμενη κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από το 1973, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η αεικίνητη ομάδα της bwin συμμετείχε με ζήλο και αποφασιστικότητα στην περιβαλλοντική δράση, αναλαμβάνοντας την απομάκρυνση απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και επικίνδυνων αντικειμένων που εντοπίστηκαν τόσο στην ακτή όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Μέσα από αυτή τη συστηματική και μεθοδική προσπάθεια, συνέβαλε ουσιαστικά στην αποκατάσταση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής. Η συμμετοχή της δεν περιορίστηκε σε μία συμβολική κίνηση, αλλά αποτύπωσε στην πράξη τις αξίες της εταιρείας και την κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης που έχει καλλιεργηθεί διαχρονικά.

Η εθελοντική ομάδα της bwin αποτελεί πυλώνα δράσης και ευαισθητοποίησης. Στηρίζει πρωτοβουλίες που σχετίζονται τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με την κοινωνική συνοχή. Η παρουσία των εργαζομένων σε δράσεις όπως αυτή είναι ουσιαστική και συνεχής, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα για το βραβευμένο brand μεταφράζονται σε πράξεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα.

Η bwin έχει ήδη αποδείξει μέσα από σειρά πρωτοβουλιών τη δέσμευσή της στο κοινωνικό σύνολο. Δράσεις για την υποστήριξη του παιδιού και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και ενημερωτικές καμπάνιες για σημαντικά ζητήματα υγείας και περιβάλλοντος, βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Ενδεικτική είναι η συνεργασία με αθλητές των ομάδων μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Παγκόσμια Ημέρα HPV και την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, όπου μετέφεραν δυνατά μηνύματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό.

Μέσα από δεκάδες ουσιαστικές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, ενισχύει ένα πιο συμπεριληπτικό, δίκαιο και βιώσιμο μέλλον. Στηρίζοντας ενεργά φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς, το βραβευμένο διεθνές brand ανταποκρίνεται με συνέπεια και ευαισθησία στις ανάγκες της εποχής. «Η δράση καθαρισμού στην παραλία Β’ Λιμανάκι Δασκαλειού είναι μια ακόμα απόδειξη της ενεργούς μας δέσμευσης να συνεισφέρουμε στη βελτίωση του κόσμου γύρω μας. Η ουσιαστική συμμετοχή της εθελοντικής μας ομάδας αναδεικνύει τον πρακτικό χαρακτήρα της εταιρικής μας υπευθυνότητας. H bwin συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το κοινωνικό σύνολο, συνεισφέροντας σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για όλους» τόνισε η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.