Και η Τσέλσι για Κωστούλα: Πάνω από 40 εκατομμύρια η προσφορά που ετοιμάζει

Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο η Τσέλσι ετοιμάζει πρόταση μεγαλύτερη από 40 εκατομμύρια ευρώ για τον νεαρό άσο

Κωστούλας

Οι πληροφορίες που ήθελαν και άλλη ομάδα από την Premier League – με μεγαλύτερο όνομα από την Μπράιτον- να μπαίνει στη μάχη για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Ωστόσο, όχι αυτή που ήθελαν οι πληροφορίες αυτές. Όχι τη Νιούκαστλ, αλλά την Τσέλσι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λούκα Μπεντόνι, υποστηρίζει ότι η κάτοχος του Conference League έχει αποφασίσει να κάνει πρόταση για τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού.

Μία πρόταση η οποία εκτιμάται ότι θα φτάνει στα 35 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή, περίπου στα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Ο άμεσος συνεργάτης του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, στην ανάρτηση που έχει κάνει επισημαίνει ότι και η Μπράιτον είναι στο κυνήγι για τον Κωστούλα εκτιμώντας ότι και αυτή μπορεί να φτάσει την προσφορά της στα επίπεδα της προσφοράς της Τσέλσι.

Πηγή: sport-fm.gr

