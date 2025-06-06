Οι πληροφορίες που ήθελαν και άλλη ομάδα από την Premier League – με μεγαλύτερο όνομα από την Μπράιτον- να μπαίνει στη μάχη για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Ωστόσο, όχι αυτή που ήθελαν οι πληροφορίες αυτές. Όχι τη Νιούκαστλ, αλλά την Τσέλσι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λούκα Μπεντόνι, υποστηρίζει ότι η κάτοχος του Conference League έχει αποφασίσει να κάνει πρόταση για τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού.

Μία πρόταση η οποία εκτιμάται ότι θα φτάνει στα 35 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή, περίπου στα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Ο άμεσος συνεργάτης του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, στην ανάρτηση που έχει κάνει επισημαίνει ότι και η Μπράιτον είναι στο κυνήγι για τον Κωστούλα εκτιμώντας ότι και αυτή μπορεί να φτάσει την προσφορά της στα επίπεδα της προσφοράς της Τσέλσι.

Brighton and Chelsea are in a race to sign Olympiacos 18yo star Charalampos Kostoulas. The package being discussed is understood to be north of £35m. 🔵 #CFC #BHAFC pic.twitter.com/C5XGITh2z3 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 5, 2025

