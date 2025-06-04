Παναθηναϊκός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του Game 3

Δυνατότητα ακύρωσης του εισιτηρίου σε όσους είχαν αγοράσει για την Τετάρτη αλλά δεν μπορούν να παρευρεθούν στη νέα ημερομηνία του Game 3, την Παρασκευή, δίνει στους φιλάθλους της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον προσεχή αγώνα με τον Ολυμπιακό.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Δεδομένης της αρχικής αναβολής του Game 3 και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει για τα εξής:



Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για το Game 3, αλλά δεν δύνανται να δώσουν το “παρών” στο ΟΑΚΑ, μπορούν να αιτηθούν την ακύρωσή του αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο tickets@paobc.gr σημειώνοντας τον αριθμό παραγγελίας ή τους κωδικούς των εισιτηρίων που επιθυμούν να ακυρώσουν.



Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στην κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του εισιτηρίου.



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, όπως προβούν στην σχετική ενημέρωση προς την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έως την Πέμπτη 5 Ιουνίου στις 14:00. Μετά από το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας, ουδεμία ακύρωση (και ως εκ τούτου επιστροφή χρημάτων) θα πραγματοποιείται.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως εν συνεχεία θα διαθέσει στο κοινό τα εισιτήρια που θα προκύψουν από ακυρώσεις μέσα από το CLUB 1908, το official app της.

