Αίσιο τέλος στο πολυήμερο... θρίλερ για τη συνέχιση του πρωταθλήματος μπάσκετ έφεραν τελικά οι διαδοχικές συναντήσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Το Game 3 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ, στις 21:00.

Δείτε όσα διαδραματίστηκαν στις συναντήσεις Αγγελόπουλων και Γιαννακόπουλου με Βρούτση

Λύση για το τζάμπολ της Παρασκευής, δόθηκε τελικά έστω και στην «παράταση», με την καλή θέληση όλων των πλευρών.

Η κοινή ανακοίνωση των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επισφράγισε τη συμφωνία για τη συνέχιση των τελικών. Οι δύο διοικήσεις δεσμεύονται για την «ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών», ενώ για τις προσωπικές διαφορές των ιδιοκτητών τους παραπέμπουν την υπόθεση στα δικαστήρια τονίζοντας πως «... έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει».

Το παρασκήνιο

Τόσο ο κ. Βρούτσης όσο και ο κ. Μυλωνάκης ζήτησαν στα χωριστά ραντεβού με τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ αδιαμφισβήτητες εγγυήσεις για την ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος με ευπρέπεια, και «πάγωμα» των τοξικών δηλώσεων απ' όλους, για ένα πρωτάθλημα αντάξιο της αξίας των δύο ομάδων και των αστέρων της.

Μέρος της συμφωνίας για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, είναι και η μη παρουσία των ιδιοκτητών των ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αντίπαλες έδρες.

Για να «περάσουμε τον κάβο» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρούτσης, χρειάστηκε όχι να αντιμετωπιστούν, αλλά μάλλον να παρακαμφθούν οι τρικυμιώδεις σχέσεις των δύο πλευρών.

Το μείζον δεν ήταν να καθίσουν με το ζόρι και οι δυο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, αλλά η δέσμευση ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος με ασφάλεια, διευκρίνισε η κυβέρνηση, εξηγώντας τον ελιγμό από την αρχική της θέση. «Οι φίλαθλοι δεν πρέπει να τιμωρηθούν» τονίστηκε.

«Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, στο τέλος συμφωνήσαμε»

«Συζητήθηκαν όλα, είναι πολύ σημαντική η ατομική ευθύνη του καθενός. Πιστεύω ότι θα συνεχιστούνε οι τελικοί και ο καλύτερος ας νικήσει», επισήμανε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, θέλει το πρωτάθλημα να τελειώσει. Η κυβέρνηση είχε διάθεση να γίνουν τομές σε κάποια πράγματα. Υπήρξαν εντάσεις μεταξύ μας, αλλά συμφωνήσαμε. Στη συνάντηση αναλύθηκαν όλα τα θέματα, είναι ξεκάθαρη η βούληση. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη, πιστεύουμε ότι θα συνεχιστούν οι τελικοί».

«Όλα πήγαν καλά, το πρωτάθλημα πρέπει να συνεχιστεί μέσα στα γήπεδα»

Μετά από περίπου 80 λεπτά ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον κ. Βρούτση. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ραντεβού και αισιόδοξος ότι οι τελικοί θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν.

«Έγινε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, όλα πήγανε καλά, θεωρώ ότι ο Υπουργός πρότεινε μια πάρα πολύ δίκαια λύση για τη συνέχιση του πρωταθλήματος και πρέπει το πρωτάθλημα να συνεχιστεί μέσα στα γήπεδα. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ καλή διάθεση που υπήρχε», τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή μας στην απολύτως ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL 2024-2025.



