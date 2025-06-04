ΠΣΑΚ: «Απαιτούμε αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αθλητών»

Θέση για τον «ορυμαγδό» εξελίξεων που υπήρξαν στο ελληνικό μπάσκετ πήρε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών μετά τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.



Συγκεκριμένα, ο ΠΣΑΚ ζήτησε να εφαρμοστούν οι νόμοι και απαίτησε αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αθλητών στους τελικούς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Ζητάμε πλήρη εφαρμογή των νόμων και ασφάλεια των αθλητών!



Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ και ζητάει για μια ακόμη φορά, να εφαρμοστούν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι νόμοι, καθώς και να σταματήσει η λεκτική βία κατά αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και των οικογενειών τους από όπου κι αν προέρχεται.



Αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει βήματα προόδου αλλά κάποιες καταστάσεις, μας φέρνουν πολλά χρόνια πίσω και μπαίνει σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των αθλητών!



Ως Σύνδεσμος, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των αθλητών!



Οι αγώνες θέλουμε να γίνονται κανονικά, να γίνονται ομαλά, χωρίς ύβρεις και κάποια στιγμή να δούμε φιλάθλους και των δύο ομάδων στα γήπεδα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα!».

