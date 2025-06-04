Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα του 3ου τελικού

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, πάρθηκε η κοινή απόφαση να συνεχιστούν οι τελικοί της Stoiximan GBL.



Με το σκορ στο 1-1 και αμφότερες τις ομάδες να έχουν κερδίσει από ένα παιχνίδι στην έδρα τους, η σειρά θα συνεχιστεί με το Game 3 του ΟΑΚΑ. Αυτό είχε κανονικά οριστεί για σήμερα (04/06), όμως τελικά θα διεξαχθεί άλλη μέρα.

Συγκεκριμένα, το τρίτο παιχνίδι θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή (06/06, 21:00) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3. Υπενθυμίζουμε ότι οι «πράσινοι» έχουν ανακοινώσει sold-out για το Game 3 εδώ και μερικές ημέρες.

