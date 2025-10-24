Παρελθόν αποτελεί από σήμερα ο Χρήστος Κόντης από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι πράσινοι με σχετική ανακοίνωση έκαναν γνωστό ότι λύνουν τη συνεργασία τους με τον Έλληνα τεχνικό τον οποίο και ευχαριστούν για την προσφορά του στην ομάδα σε μια περίοδο με δυσκολίες.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη. Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του», αναφέρει η πράσινη ΠΑΕ.

Ουσιαστικά με την εξέλιξη αυτή… κλείνει και το ενδεχόμενο που υπήρχε ο Χρήστος Κόντης να αποδεχθεί να παραμείνει στην ομάδα ως ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου που θα έχει στο τριφύλλι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός αναμένεται να ανακοινωθεί πιθανότατα εντός της ημέρας. Σήμερα θα κάνει την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες και αύριο Σάββατο θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου αλλά και θα προετοιμάσει την ομάδα για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Asteras Aktor που θα κάνει και το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.