Για τη μεγαλύτερη πρόκληση και ένα ακόμη χρυσό στη σπουδαία του καριέρα ο Λευτέρης Πετρούνιας! Ο Βασιλιάς των Κρίκων, είναι έτοιμος να κατακτήσει σήμερα μια ακόμη κορυφή, καθώς σήμερα στις 13:10, αγωνίζεται στον τελικό του Παγκοσμίου της Τζακάρτα με στόχο την κορυφή!

Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής θέλει να επιβεβαιώσει τη συνέπεια του στο κορυφαίο επίπεδο και το μεγαλείο του, αφού διεκδικεί το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023.

Παρά το γεγονός ότι είναι η 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 7η σε τελικό, η... όρεξη δεν κλείνει και ο Πετρούνιας θα επιχειρήσει να διευρύνει το παλμαρέ του το οποίο περιλαμβάνει: Tρία διαδοχικά παγκόσμια χρυσά, οκτώ ευρωπαϊκά χρυσά και τρία Ολυμπιακά μετάλλια (Ρίο 2016 – χρυσό, Τόκιο 2021 – χάλκινο, Παρίσι 2024 – χάλκινο).

Oι αντίπαλοι του, είναι οι... κορυφαίοι του είδους. Συγκεκριμένα στον τελικό αγωνίζονται, ο παγκόσμιος πρωταθλητής των κρίκων του 2021 Λαν Σινγκγιού και ο Ολυμπιονίκης του σύνθετου ατομικού Τσανγκ Μπόενγκ από την Κίνα, ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ, οι έμπειροι Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία), Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο), Σαμίρ Αίτ Σαΐντ (Γαλλία) αλλά και τα νέα πρόσωπα Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) και Κάιο Σούζα (Βραζιλία).

