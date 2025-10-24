Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε το «παρών» σε εκπομπή στο Twitch για την Kings League, στην οποία ο ίδιος είναι συνιδιοκτήτης ομάδας (La Capital). Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είπε μια άκρως καυστική ατάκα για τη Ρεάλ, που ανεβάζει τους τόνους εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής στο «Μπερναμπέου».

Ερωτηθείς αν η Porcinos, μια ομάδα στην Kings League που θα αντιμετωπίσει τη δική του την Κυριακή, ο Ισπανός διεθνής απάντησε «Φυσικά, κλέβουν και γκρινιάζουν…»

Στη συνέχεια, όταν ο streamer τον ρώτησε αν έχει την πίστη πως θα σκοράρει στο προσεχές clasico, ο Γιαμάλ απάντησε «… το έχω ήδη κάνει, δεν θυμάσαι;»

