Παναθηναϊκός: Διαθέσιμα προς όλους τα εισιτήρια διαρκείας

Περιζήτητα είναι τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού, με τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» να κλείνουν θέση για την έναρξη της ερχόμενη σεζόν.

Με ανακοίνωση της η «πράσινη» ΠΑΕ ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό ότι στον αέρα πλέον βρίσκονται τα διαρκείας και μπορούν να τα αγοράσουν όλοι, καθώς μέχρι πρότινος μπορούσαν μόνο να ανανεώσουν οι παλιοί κάτοχοι.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 2μ.μ. θα είναι διαθέσιμα προς όλους τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η τιμολογιακή πολιτική ανά θύρα έχει ως εξής:

Θύρα Τιμή για νέο εισιτήριο διαρκείας

1Β, 8Β, 12Β, 5Γ 350 €

1Α, 8Α, 12Α, 5Β 400 €

2Α, 5Α, 9, 11 1.100 €

2Β 1.400 €

10, 1.700 €

3, 7.000 €

Τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν θα ισχύουν για τους αγώνες Πρωταθλήματος (κανονικής περιόδου και play offs), Κυπέλλου, φιλικών, καθώς και για όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας (όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ κ.λπ.) πρέπει να συμπίπτουν με τα επίσημα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, όπως αυτά εμφανίζονται στο Gov Wallet.

Για τιμολόγηση σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες), απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία στο info@paotickets.gr.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2025/26 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Πατήστε εδώ για αγορά διαρκείας.

