Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έκανε επίσημη κίνηση για την απόκτηση του 24χρονου μέσου Βινίσιους Ζανοσέλο από τη Σάντος, με πρόταση δανεισμού διάρκειας μιας σεζόν και οψιόν αγοράς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rtiesporte.com.br, η πρόταση έχει ήδη φτάσει στα χέρια του CEO της Σάντος, Αλεξάντερ Ματός, ο οποίος εξετάζει τους όρους της συμφωνίας.

Η προσφορά του «τριφυλλιού» περιλαμβάνει 500.000 ευρώ για τον δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ η οψιόν αγοράς φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων από τον παίκτη.

Παράλληλα, η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο εξέφρασε ενδιαφέρον, αλλά πρότεινε δανεισμό χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, κάτι που δεν ικανοποίησε τη Σάντος. Έτσι, οι Βραζιλιάνοι δείχνουν να προτιμούν την πρόταση του Παναθηναϊκού, την οποία χαρακτηρίζουν «οικονομικά συμφέρουσα».

Ο Ζανοσέλο, που ανήκει κατά 60% στη Σάντος και κατά 40% στη Φεροβιάρια, έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027. Παρά τις 78 συμμετοχές και 10 συνολικές συνεισφορές (5 γκολ, 5 ασίστ), δεν κατάφερε να καθιερωθεί και έχει ήδη περάσει από Φορταλέζα και Εστορίλ ως δανεικός. Στη Βραζιλία, ομάδες όπως οι Σεαρά, Ζουβεντούδε, Σπορτ και Βιτόρια έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο ο παίκτης δείχνει να προτιμά την επιστροφή στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε, ο Διονύσης Δεσύλλας είχε μεταφέρει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι ο παίκτης πράγματι προτάθηκε στον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι «πράσινοι» δεν έχουν ασχοληθεί μαζί του.

Πηγή: skai.gr

