Στο NCAA και ο Σπάρταλης: Υπέγραψε με το Monmouth

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Στέφανος Σπάρταλης.



Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο φόργουορντ/σέντερ του Ολυμπιακού υπέγραψε με το κολέγιο του Monmouth και θα αγωνιστεί στο NCAA.

Η απόφαση του διεθνούς σέντερ, που είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας για το Eurobasket U20, ήταν γνωστή εδώ και καιρό, και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο με το εν λόγω ποστάρισμα.



Κάπως έτσι, ο 19χρονος συνεχίζει στον δρόμο που ακολούθησαν πριν από αυτόν οι Νεοκλής Αβδάλας και Λευτέρης Μαντζούκας, φέτος, αλλά και οι οι Λιοτόπουλος, Αμπόσι, Ροζακέας και Χιτικούδης την περασμένη διετία.



Ο Σπάρταλης είναι «προϊόν» των ακαδημιών του Ολυμπιακού, και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους «ερυθρόλευκους» και τον Παπάγου, με διπλό δελτίο. Στην Elite League ήταν εξαιρετικός έχοντας 9.9 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσο όρο σε 19 λεπτά συμμετοχής, ενώ με τον Ολυμπιακό μέτρησε 1.7 πόντους και 1.7 ριμπάουντ μέσο όρο σε 6 λεπτά συμμετοχής (6 αγώνες).

