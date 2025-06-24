Λογαριασμός
Μυθικό 4-4 της Πόρτο με την Αλ Αχλί, αλλά το εισιτήριο της πρόκρισης σε Ίντερ Μαϊάμι και Παλμέιρας

Μετά από ένα θρίλερ στον πρώτο όμιλο, η Ίντερ Μαϊάμι με την Παλμέιρας έμειναν στο 2-2 και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου συλλόγων

Πόρτο

Ξέχασαν τις... άμυνες στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αλλά χαμογέλασαν Ίντερ Μαϊάμι και Παλμέιρας!

Μετά από ένα δραματικό φινάλε για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου η Πόρτο με την Αλ Αχλί... σταμάτησαν στο ΕΠΙΚΟ 4-4, ωστόσο δεν κατάφεραν να προκριθούν!

Στην αναμέτρηση των «δράκων» ο... χορός των γκολ, άνοιξε στο 15' για την ομάδα απο την Αίγυπτο, με γκολ του Αμπού Αλί. Στο 23' ο Μορά ισοφάρισε σε 1-1, ενώ ο Αμπού Αλί με εκτέλεση πέναλτι στο 45-+2' έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αλ Αχλί.

Στο 50' ο Γουίλιαμ Γκόμες ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2, αλλά ο Αμπού Αλί ολοκλήρωσε την σπουδαία εμφάνισή του με χατ τρικ, δευτερόλεπτα αργότερα. Στο 52' ο Σάμου απάντησε ξανά για το 3-3 της Πόρτο, ενώ ο Μπεν Ροντμανέ στο 64' ήρθε το 3-4 για τους Αιγύπτιους. Το γκολ της ισοφάρισης της Πόρτο ήρθε στο 89' από τον Πεπέ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Βέιγκα για το τελικό 4-4 που δεν ήταν αρκετό για κάποια από τις δυο ομάδες.

Μοίρασαν βαθμό και μοιράστηκαν την πρόκριση Ίντερ Μαϊάμι και Παλμέιρας. Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του έμειναν στο 2-2 με το σύνολο του Άμπελ Φερέιρα και περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους στα νοκ άουτ του θεσμού.

Η ομάδα του Μαϊάμι πήρε προβάδισμα στο 16' με το γκολ του Αγιέντε από ασίστ του Λουίς Σουάρες, ο οποίος στο 65' από δημιουργός έγινε εκτελεστής για το 2-0.

Όμως η Παλμέιρας με μια αντεπίθεση στην τελική ευθεία του ματς, μείωσε στο 80' σε 2-1 με τον Παουλίνιο και ο Μαουρίσιο επτά λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο

Ίντερ Μαϊάμι – Παλμέιρας 2-2
Πόρτο – Αλ Αχλί 4-4

Η βαθμολογία στον πρώτο όμιλο
1. Παλμέιρας 5 (4-2)
2. Ίντερ Μαϊάμι 5 (4-3)
3. Πόρτο 2 (5-6)
4. Αλ Αχλί 2 (4-6)

