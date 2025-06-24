Ξέχασαν τις... άμυνες στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αλλά χαμογέλασαν Ίντερ Μαϊάμι και Παλμέιρας!

Μετά από ένα δραματικό φινάλε για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου η Πόρτο με την Αλ Αχλί... σταμάτησαν στο ΕΠΙΚΟ 4-4, ωστόσο δεν κατάφεραν να προκριθούν!

Στην αναμέτρηση των «δράκων» ο... χορός των γκολ, άνοιξε στο 15' για την ομάδα απο την Αίγυπτο, με γκολ του Αμπού Αλί. Στο 23' ο Μορά ισοφάρισε σε 1-1, ενώ ο Αμπού Αλί με εκτέλεση πέναλτι στο 45-+2' έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αλ Αχλί.

Στο 50' ο Γουίλιαμ Γκόμες ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2, αλλά ο Αμπού Αλί ολοκλήρωσε την σπουδαία εμφάνισή του με χατ τρικ, δευτερόλεπτα αργότερα. Στο 52' ο Σάμου απάντησε ξανά για το 3-3 της Πόρτο, ενώ ο Μπεν Ροντμανέ στο 64' ήρθε το 3-4 για τους Αιγύπτιους. Το γκολ της ισοφάρισης της Πόρτο ήρθε στο 89' από τον Πεπέ ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Βέιγκα για το τελικό 4-4 που δεν ήταν αρκετό για κάποια από τις δυο ομάδες.

Μοίρασαν βαθμό και μοιράστηκαν την πρόκριση Ίντερ Μαϊάμι και Παλμέιρας. Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του έμειναν στο 2-2 με το σύνολο του Άμπελ Φερέιρα και περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους στα νοκ άουτ του θεσμού.

Η ομάδα του Μαϊάμι πήρε προβάδισμα στο 16' με το γκολ του Αγιέντε από ασίστ του Λουίς Σουάρες, ο οποίος στο 65' από δημιουργός έγινε εκτελεστής για το 2-0.

Όμως η Παλμέιρας με μια αντεπίθεση στην τελική ευθεία του ματς, μείωσε στο 80' σε 2-1 με τον Παουλίνιο και ο Μαουρίσιο επτά λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο

Ίντερ Μαϊάμι – Παλμέιρας 2-2

Πόρτο – Αλ Αχλί 4-4

Η βαθμολογία στον πρώτο όμιλο

1. Παλμέιρας 5 (4-2)

2. Ίντερ Μαϊάμι 5 (4-3)

3. Πόρτο 2 (5-6)

4. Αλ Αχλί 2 (4-6)

