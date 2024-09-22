Ιστορική η χθεσινή βραδιά στο «Παναθηναϊκό Στάδιο» για το 6ο Τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ενημέρωση, η τελική καταμέτρηση έδειξε πως 42.000 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, που έγινε κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του ευχαρίστησε τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή τη γιορτή, εικόνες από την οποία ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΚΑΕ που εργάστηκαν και σχεδίασαν το χθεσινό, στις αρχές που έδωσαν τις απαραίτητες άδειες, αλλά πάνω απ’ όλα στους 35.000 που τίμησαν με την παρουσία τους το 6ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ.

