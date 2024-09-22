Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: 42.000 θεατές στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Το ευχαριστώ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η τελική καταμέτρηση έδειξε 42.000 θεατές στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»  

Παναθηναϊκός

Ιστορική η χθεσινή βραδιά στο «Παναθηναϊκό Στάδιο» για το 6ο Τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ενημέρωση, η τελική καταμέτρηση έδειξε πως 42.000 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, που έγινε κάτω από τα αστέρια του αττικού ουρανού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του ευχαρίστησε τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή τη γιορτή, εικόνες από την οποία ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΚΑΕ που εργάστηκαν και σχεδίασαν το χθεσινό, στις αρχές που έδωσαν τις απαραίτητες άδειες, αλλά πάνω απ’ όλα στους 35.000 που τίμησαν με την παρουσία τους το 6ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark