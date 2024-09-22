Βόμβα: Τέλος η Σουλούκου από τη Ρόμα

Τίτλοι τέλους για τη Λίνα Σουλούκου στη Ρόμα.

Η μέχρι πρότινος Διευθύνουσα Σύμβουλος των «τζαλορόσι» υπέβαλλε την παραίτησή της, η οποία έγινε δεκτή και ο ιταλικός σύλλογος την ευχαρίστησε για την προσφορά.

Το κλίμα στη Ρόμα είναι τεταμένο αυτήν την περίοδο, καθώς μετά την απομάκρυνση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι οι οπαδοί στράφηκαν κατά της Λίνας Σουλούκου.

Μάλιστα, όπως έκαναν γνωστό τα ιταλικά Μέσα το πρωί της Κυριακής, βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία μετά από απόφαση των αρμόδιων αρχών, όπως και τα δύο παιδιά της, ηλικίας 3 και 8 ετών.

Διότι, δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα και έξω από το αθλητικό κέντρο της Ρόμα αναρτήθηκε πανό το οποίο έγραφε «Lina il male di Roma», δηλαδή «Λίνα, το κακό της Ρόμα», για το πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

