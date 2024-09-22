Παναθηναϊκός: Υπάρχει εξήγηση για το κλειστό ροτέισον του Αλόνσο

Ο Ντιέγκο Αλόνσο, όπως όλα δείχνουν, κατά 90% θα παρατάξει την ίδια ενδεκάδα στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό που κατέβασε και στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν “ανακατεύει την τράπουλα” ή δεν δοκιμάζει τον Πάλμερ-Μπράουν και τον Μάγκνουσον, καθώς φαίνεται ότι τους έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, ειδικά τον τελευταίο για το δημιουργικό κομμάτι, και όχι τόσο για το αμυντικό, καθώς το δίδυμο Ίνγκασον και Γέντβαϊ αρχίζει να δένει στο αμυντικό κομμάτι.

Ο λόγος για το κλειστό ροτέισον είναι απλός και κατανοητός.

