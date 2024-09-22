Λογαριασμός
Παναθηναϊκός - Ενδεκάδα: Οι σκέψεις του Αλόνσο και ο Ουνάι

Το πλάνο του Αλόνσο για την τριάδα στα χαφ και οι πυλώνες που δύσκολα αλλάζουν.  

Παναθηναϊκός - Ενδεκάδα: Οι σκέψεις του Αλόνσο και ο Ουνάι

Ο Ντιέγκο Αλόνσο περιμένει από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγάλουν αντίδραση στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, στο παγωμένο ΟΑΚΑ λόγω της τιμωρίας που έχουν δεχτεί οι «πράσινοι». Έτσι, θα αγωνιστούν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο στο πλευρό τους, με στόχο να καταφέρουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς, παίζοντας παράλληλα ωραίο ποδόσφαιρο.

Πηγή: PAOPANTOU

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
