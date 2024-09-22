Παναθηναϊκός - Ενδεκάδα: Οι σκέψεις του Αλόνσο και ο Ουνάι

Ο Ντιέγκο Αλόνσο περιμένει από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγάλουν αντίδραση στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, στο παγωμένο ΟΑΚΑ λόγω της τιμωρίας που έχουν δεχτεί οι «πράσινοι». Έτσι, θα αγωνιστούν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο στο πλευρό τους, με στόχο να καταφέρουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς, παίζοντας παράλληλα ωραίο ποδόσφαιρο.

