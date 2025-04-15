Παναθηναϊκός: 18 υποψηφιότητες στις εκλογές του Ερασιτέχνη

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι διαδικασίες για τις εκλογές του Παναθηναϊκού Α.Ο. οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Απριλίου στο κλειστό της Λεωφόρου «Παύλος Γιαννακόπουλος».



Ήδη εδώ και λίγες ημέρες έχει γίνει γνωστό ότι ο Παναγιώτης Μαλακατές δεν θα είναι υποψήφιος, την στιγμή που για την προεδρία η μοναδική ουσιαστικά, υποψηφιότητα είναι αυτή του Δημήτρη Βρανόπουλου.

Ως απλό μέλος, θα λάβει μέρος στις εκλογές και ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του Δημήτρη Βρανόπουλου, ενώ στο «σχήμα» θα βρίσκονται αρκετοί επιφανείς επιχειρηματίες, όπως ο εφοπλιστής,, αλλά και ο γιος του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού,Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Panathinaikos24.gr, ακόμη ένας υποψήφιος ως απλό μέλος θα είναι και οΠρόκειται για τον ιδρυτή και πρόεδρο της SWOT, εταιρείας διαχείρισης φιλοξενίας, μάρκετινγκ και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας. Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ως επικεφαλής του εμπορικού τμήματος.O συνολικός αριθμός των υποψηφιοτήτων, καθώς υπήρξαν και τρεις αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο.

