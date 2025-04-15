Παναθηναϊκός: Από επιθετική αδράνεια σε μηχανή γκολ στα playoffs

Η λογική λέει πως μια ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει πρόσωπο μέσα σε λίγες βδομάδες. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός μοιάζει να ξαναγράφει το σενάριο. Από επιθετικά “στείρος” στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ξαφνικά μετατράπηκε σε… πολυβόλο στα playoffs. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μετράει δύο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, τρία στην ΑΕΚ, άλλα τρία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κι όλα αυτά από ένα σύνολο που μέχρι πρότινος έμοιαζε να σκοράρει με το… σταγονόμετρο. Τώρα όμως, δεν τον προλαβαίνεις μπροστά.

Στην κανονική περίοδο, οι «πράσινοι» είχαν μόλις 31 γκολ σε 26 ματς. Σκόραραν λιγότερο ακόμα κι από τον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο. Ένα γκολ πάνω από Λεβαδειακό και Πανσερραϊκό. Στα playoffs, οι αντίπαλοι δεν κλέινονται στην άμυνα. Υπάρχουν χώροι. Ο Παναθηναϊκός τους εκμεταλλεύεται με κάθε ευκαιρία. Ευστοχία. Καθαρό μυαλό. Ό,τι δημιουργούν, το τελειώνουν.

