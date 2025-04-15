Παράδειγμα… προς αποφυγή ο Ολυμπιακός για την Άστον Βίλα του Έμερι

Η Άστον Βίλα φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν στη ρεβάνς του 3-1 των Παριζιάνων στον πρώτο προημιτελικό του Champions League. Στόχος της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ είναι να κάνει την ανατροπή, κάτι που ασφαλώς δεν δείχνει ιδιαίτερα εύκολο. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει οι «βίλατζερς» να διατηρήσουν την εξαιρετική παράδοση που έχουν εντός έδρας και να… αποφύγουν αυτό που έπαθαν πριν από έναν χρόνο.

Από τη στιγμή που ο Ουνάι Έμερι ανέλαβε τα ηνία του αγγλικού συλλόγου, δηλαδή την έναρξη της σεζόν 2022/23, η Άστον Βίλα έχει δώσει 13 εντός έδρας παιχνίδια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Βίλα έχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ, το οποίο διαθέτει και έναν μεγάλο αστερίσκο. Σε 13 αναμετρήσεις αυτή την τριετία, οι Βρετανοί έχουν 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Αυτή η μοναδική ήττα, ήταν και που πόνεσε αρκετά την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Ήρθε τον Μάιο του 2024 από τον Ολυμπιακό, στον πρώτο ημιτελικό του Conference League.

Όταν ο… συντοπίτης του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και οι ποδοσφαιριστές του έκαναν μαγική εμφάνιση, νικώντας με το εμφατικό 4-2. Ένα αποτέλεσμα που έφερε τους «ερυθρόλευκους» με το ένα πόδι στον τελικό, τον οποίο και κέρδισαν επίσης για να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ασφαλώς, αυτό το ματς αποτελεί έναν «εφιάλτη» για τον Έμερι των 4 ευρωπαϊκών τροπαίων και το παράδειγμα προς αποφυγή. Θα φανεί αν το πάθημα τους έγινε μάθημα και αν μπορούν να κάνουν μια απίθανη ανατροπή, όπου δεδομένα δεν έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.