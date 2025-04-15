Eνθουσιασμός του ΠΑΟΚ στην πτήση τσάρτερ και αποθέωση σε παίκτες & Καντσελιέρι

Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης στην Ισπανία και τη Βιτόρια, από όπου και θα μεταβεί οδικώς στο Μπιλμπάο για το αυριανό (16/04, 21:00) ιστορικό πρώτο παιχνίδι με την τοπική ομάδα, στους τελικούς του FIBA Europe Cup!

Μετά τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι «ασπρόμαυροι» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο πριν την αναχώρηση, με εκατοντάδες φίλους της ομάδας να αποθεώνουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο, το πάρτι συνεχίστηκε και μέσα στο αεροπλάνο!

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πτήσης τσάρτερ της ομάδας, οι περισσότεροι από 100 «ασπρόμαυροι» οπαδοί, που ήταν στο αεροπλάνο, δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να αποθεώνουν παίκτες και Καντσελιέρι, ζητώντας τους να φέρουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Πύργο τον Λευκό!

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δεν θα προπονηθεί σήμερα, αντιθέτως αύριο το πρωί θα κάνει ένα χαλάρωμα πριν το σπουδαίο Game 1.

