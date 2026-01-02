Παίρνει δανεικό τον Λούκας Τσάβες ο Παναθηναϊκός

Κρατάει στην Ελλάδα τον Λούκα Τσάβες ο Παναθηναϊκός.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό και ήταν να επιστρέψει στην Αργεντινή και στην ομάδα που ανήκει, την Αρχεντίνος Τζούνιορς, τελικά θα μετακομίσει απλά στην Αθήνα, διότι τον αποκτά ο Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες.

Το «τριφύλλι» αναζητούσε έναν πορτιέρε που θα πλαισίωνε τους Αλμπάν Λαφόν και Κωνσταντίνο Κότσαρη, από τη στιγμή που ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται. Έτσι, κατέληξαν στον 30χρονο Αργεντινό, ο οποίος γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα, έχοντας υπάρξει για ενάμιση χρόνο κάτοικος Αγρινίου.

Ο Τσάβες ήταν αναμφίβολα από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Stoiximan Super League τις δύο τελευταίες σεζόν, καταγράφοντας 65 συμμετοχές με τον Παναιτωλικό, στις 25 εκ των οποίων διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και το 2020 μετακόμισε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, στην οποία ανήκει μέχρι σήμερα. Συνολικά έχει σημειώσει 137 συμμετοχές, κρατώντας 56 φορές το «μηδέν».

