Ολοταχώς για άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να φέρει άμεσα στο Κορωπί τον Παύλο Παντελίδη, αλλάζοντας τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε πως ο νεαρός εξτρέμ θα ολοκλήρωνε τη σεζόν στην Κηφισιά. Το «τριφύλλι» είχε ήδη αποκτήσει τα δικαιώματά του από τον Οκτώβριο, όμως η εικόνα του παίκτη στο πρωτάθλημα και οι ανάγκες της ομάδας οδήγησαν στην απόφαση να ενσωματωθεί νωρίτερα!

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της άμεσης ένταξης του Ανδρέα Τεττέη, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ξεκάθαρα ότι επενδύει σε ποδοσφαιριστές με προοπτική και υψηλό ταβάνι. Το πλάνο αρχικά προέβλεπε πως ο Τεττέη θα ερχόταν από τώρα και ο Παντελίδης το καλοκαίρι, όμως οι «πράσινοι» είδαν ότι ο 23χρονος εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έκριναν πως μπορεί να βοηθήσει άμεσα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θεωρεί ότι ο Παντελίδης διαθέτει τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα στα άκρα της επίθεσης και θέλει να τον εντάξει γρήγορα στο αγωνιστικό πλάνο. Ο παίκτης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες, προσφέροντας ταχύτητα, ένταση και δημιουργία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» είχε επενδύσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει «πακέτο» τους Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά, σε μια συμφωνία που θύμισε παλαιότερες διπλές μεταγραφές. Πέρα από τον Τεττέη, ο Παντελίδης θα συναντήσει ξανά και τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος υπήρξε για χρόνια τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς και γνωρίζει άριστα και τους δύο παίκτες.

Στο πλαίσιο της άμεσης μετακίνησης του Παντελίδη, θεωρείται πιθανό να προστεθούν και έμψυχα ανταλλάγματα προς την Κηφισιά. Υπάρχει εκτίμηση για τον Ντανιέλ Μαντσίνι, αν και η περίπτωσή του είναι απαιτητική, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος δεν κατέληξε τελικά στον Παναιτωλικό και ενδέχεται να μετακομίσει στο Ζηρίνειο.

Ο Παντελίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, με 13 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, 7 γκολ και 1 ασίστ. Έχει σκοράρει μάλιστα σε μεγάλα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να τον φέρει άμεσα στο Κορωπί επιβεβαιώνει ότι ο σύλλογος βλέπει στον 23χρονο έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει από τώρα και να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

