Κηφισιά: Θέλει να ενεργοποιήσει τη «βόμβα» Στίβεν Τσούμπερ

Η Κηφισιά εμφανίζεται έτοιμη να ταράξει τα νερά της μεταγραφικής αγοράς, έχοντας στο στόχαστρο τον Στίβεν Τσούμπερ!

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη και γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα από τη θητεία του στην ΑΕΚ, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος του νταμπλ της Ένωσης το 2023.

Δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη κίνηση να συνδέεται και με την υπόθεση Σάββα Παντελίδη, ο οποίος όλα δείχνουν πως οδεύει άμεσα προς τον Παναθηναϊκό, αφήνοντας ανοιχτές εξελίξεις και αλυσιδωτές κινήσεις στην αγορά.

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για την ποιότητα και την επιδραστικότητα του Στίβεν Τσούμπερ. Ο έμπειρος Ελβετός μεσοεπιθετικός έχει διαγράψει μια γεμάτη καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όμως το πέρασμά του από την Ένωση είναι αυτό που τον έχει συνδέσει περισσότερο με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Τσούμπερ ξεκίνησε από τη Γκρασχόπερς, πέρασε από ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Χόφενχαϊμ, Στουτγκάρδη και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, πριν έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021.

Στην ΑΕΚ του νταμπλ παρότι δεν ξεκίνησε βασικός τη χρονιά λόγω ενός προβλήματος στους κοιλιακούς προσαγωγούς, εξελίχθηκε σε X Factor, όντας ο MVP της ομάδας στα playoffs με πολλά κρίσιμα γκολ.

