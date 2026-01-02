Στο πένθος βυθίστηκε η δημοσιογραφία, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός αθλητικογράφος, Σταύρος Πετρακόπουλος.

Ο εκλιπών λάτρευε τα στατιστικά από μικρή ηλικία και εργάστηκε επί σειρά ετών στην ΕΡΤ3, στον «Αγγελιοφόρο», διατηρώντας ένα πλούσιο στατιστικό αρχείο για τα αθλητικά δρώμενα και κυρίως για το ποδόσφαιρο.

Υπηρέτησε το αθλητικό ρεπορτάζ για δεκαετίες, ενώ αξέχαστες ήταν οι μεταδόσεις αγώνων που έκανε με τη χαρακτηριστική φωνή του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο παρουσίαζε τα στατιστικά του δεδομένα στο αθλητικό ραδιόφωνο πριν, αλλά και μετά τη λήξη των αγώνων, σε μία εποχή που δεν ήταν καθόλου διαδομένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 5 Γενάρη.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ εκφράζει την βαθιά του θλίψη και οδύνη για την απώλεια του Σταύρου Πετρακόπουλου, ο οποίος υπήρξε μέλος του Συνδέσμου μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Πηγή: skai.gr

