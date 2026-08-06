ΠΑΟΚ: Υπογράφει και ανακοινώνεται ο Δημήτρης Γιαννούλης

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο.



Ο 30χρονος αριστερός μπακ έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω Αθηνών, βάζοντας τέλος στο μακροσκελές σίριαλ των διαπραγματεύσεων με την Άουγκσμπουργκ. Κατά την άφιξή του δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή στην ομάδα, στην οποία είχε αγωνιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

Ο Γιαννούλης αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά θα ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ και θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.



Η επιστροφή του έπειτα από περίπου 5,5 χρόνια προσφέρει στον Ιταλό τεχνικό μία σημαντική λύση για την αριστερή πλευρά. Ο διεθνής άσος διαθέτει εμπειρία, ταχύτητα και τη δυνατότητα να βοηθήσει τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού.



Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ, ώστε να μπορεί να αγωνιστεί στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την αγωνιστική του κατάσταση και από την κρίση του προπονητικού επιτελείου.



Την περασμένη σεζόν ο Γιαννούλης πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ. Προηγουμένως αγωνίστηκε για τρία χρόνια στη Νόριτς, με την οποία κατέγραψε 114 συμμετοχές και επτά ασίστ.

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