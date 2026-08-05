Ο Νίστρουπ είχε καταστήσει ξεκάθαρο από τη συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπάρχουν εύκολα ματς στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Γι’ ακόμα μια φορά ο Παναθηναϊκός το κατάλαβε πολύ καλά, αλλά αυτή τη φορά δίχως να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Η ΤΣΣΚΑ 1948 μπλόκαρε τον δρόμο των πράσινων προς τη νίκη, τους έδειξε ότι η μπάλα όσο παρέμενε χαμηλά δεν θα μπορούσε να βοηθήσει και τους έβαλε να σκεφτούν πολύ καλά την τακτική του δεύτερου ματς στη Βουλγαρία μετά το 1-1 του ΟΑΚΑ για την πρόκριση στα Playoffs του Conference League.

Μπλοκαρισμένος ο Ραστόντερ, δεν έβγαζε αποτέλεσμα ό,τι κι αν δοκίμαζαν οι χαφ, ήταν φοβερά επικίνδυνο το επιθετικό τρανζίσιον των Βούλγαρων.

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Πώς ξεκίνησαν:



Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρουσίασε τον Παναθηναϊκό με τρεις αλλαγές σε σχέση με τη ρεβάνς απέναντι στην Πάκσι. Στα στόπερ εμφανίστηκε ο Φαν Ντρόνγκελεν δίπλα στον Ντε Φράι, με τον Πένια στα γκολπόστ, τον Τσάπρα δεξιά στην άμυνα και τον Κυριακόπουλο αριστερά. Στα χαφ, ο Καμαρά είχε δίπλα του τον Τσιριβέγια αυτή τη φορά, αντί του Τσέριν, με τον Γιάγκουσιτς να κινείται μπροστά τους, τον Πελίστρι να παίρνει φανέλα βασικού δεξιά, τον Αντίνο αριστερά και τον Ραστόντερ μοναδικό προωθημένο.



Η ΤΣΣΚΑ 1948 είχε τον Μαρίνοφ στα γκολπόστ, τους Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι και Γκάσεβιτς στην τετράδα της άμυνας, τους Κουεγιάρ, Ζεμζέμι στα χαφ με τους Μασιέλ και Ρούσεφ στις πτέρυγες, ενώ, πίσω από τον φορ, Ίλιεφ, τοποθετήθηκε ο Μέιερ.

Το ματς:



Παραμονή του αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου για τον Παναθηναϊκό και είχε τονίσει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ΤΣΣΚΑ από τις πτέρυγες ψάχνοντας στην αντίπαλη περιοχή τα κορμιά που ανέβαζε. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ζόρια μετά τα πρώτα 12-14 λεπτά του ματς. Μέχρι εκείνο το σημείο, μαζί με τον ενθουσιασμό του ΟΑΚΑ, όλα έδειχναν να λειτουργούν άψογα. Δίχως αυτό να σημαίνει, όμως, πως δεν ήταν δυσκολοκατάβλητη η αμυντική παράταξη των Βούλγαρων.



Το σύνολο του Γιάσεφ φάνηκε κατάλληλα προετοιμασμένο και αφού πρώτα απορρόφησε την πίεση, βγήκε μπροστά. Μέχρι να το κάνει, ωστόσο, ανάγκασε τους πράσινους να σηκώσουν την μπάλα και κάπως έτσι ήρθε το γκολ στο 21ο λεπτό. Ο Αντίνο από αριστερά με την μπάλα στο δεξί γέμισε, ο Γιάγκουσιτς πετάχτηκε με σεντερφορίσια κεφαλιά και έκανε το 1-0!



Λίγο αργότερα ο Ντε Φράι στο highlight χαμένων ευκαιριών της βραδιάς πήγε να πετύχει ένα από τα γκολ της σεζόν μετά από κόψιμο και μονοκόματο σουτ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Η ΤΣΣΚΑ φρόντισε κυρίως με τον Ρούσεφ από αριστερά να δείξει στον Παναθηναϊκό ότι δεν ήταν μόνος στο γήπεδο και όταν οι Βούλγαροι αντίκρισαν το κακό αμυντικό τρανζίσιον του «τριφυλλιού», άρχισαν να πατούν γκάζι στους χώρους. Κάπως έτσι στο 31ο λεπτό από δεξιά ο Μασιέλ κατάφερε να φύγει στην πλάτη της άμυνας, ν’ απελευθερωθεί με ωραία ντρίμπλα και να ετοιμάσει γκολ για τον Ρούσεφ στο δεύτερο δοκάρι για το 1-1.



Κάτι διαφορετικό στα χαφ, κάτι διαφορετικό στα εξτρέμ και τρόπος να τροφοδοτηθεί καλύτερα ο Ραστόντερ για να μπει περισσότερο στο ματς και να μπορέσει να φανεί απειλητικός. Αυτό χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ το αντιλαμβανόταν και τελικά έδρασε λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.



Μέχρι τότε, οι πράσινοι ζορίζονταν, έστελναν συνεχώς την μπάλα στις πτέρυγες, αλλά η ΤΣΣΚΑ 1948 συνέχισε να επιβεβαιώνει περίτρανα τον προπονητή του τριφυλλιού για το πόσο επικίνδυνη μπορούσε να γίνει στις αντεπιθέσεις με τους Ρούσεφ και Μασιέλ. Η διαφορά τελικά δεν έγινε για τον καλά κλειδωμένο Παναθηναϊκό, έμεινε στο 1-1, είδε τους Βούλγαρους να έχουν και δοκάρι σε τρομερό σουτ από απόσταση στο 82’ και η πρόκριση πλέον θα έρθει μέσω Βουλγαρίας…



Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας (84’ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά (67’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Αντίνο (67’ Ζαρουρί), Πελίστρι (60’ Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (84’ Κοντούρης), Ραστόντερ



ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (73’ Φράνκο), Ζεμζεμί, Ρούσεφ, Μέιερ, Ίλιεφ (66’ Ντιαλό)

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