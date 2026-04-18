Oμιλία Αταμάν προς τους παίκτες: «Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε θετικά την κανονική περίοδο, επικρατώντας της Αναντολού Εφές και τερματίζοντας στην 7η θέση, αποτέλεσμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με τη Μονακό στη διαδικασία των play-in.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια και ξεκαθαρίζοντας πως το κρίσιμο παιχνίδι είναι αυτό που ακολουθεί.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην εικόνα της ομάδας, επισημαίνοντας πως υπήρχαν διαστήματα καλού μπάσκετ, με σωστή κυκλοφορία και αμυντική προσήλωση, ενώ αναγνώρισε πως η Εφές αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες.

«Σε κάποιες στιγμές παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε καλή άμυνα, γυρίσαμε την μπάλα. Φυσικά το επίπεδο της ομάδας δεν ήταν το ίδιο, γιατί είχε πολλές σημαντικές απουσίες, όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη».

Coach Ergin Ataman praises the team’s effort and an important victory, while setting the tone for the upcoming Play-In battle. ☘️



Every game from now on is a final, and the focus remains sharp on our next challenge at home.



Watch the full Coach's speech on CLUB 1908: — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 18, 2026

