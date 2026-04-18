Μπενίτεθ: «Έξτρα κίνητρο για εμάς να νικήσουμε τον Ολυμπιακό»

Για το επερχόμενο ντέρμπι της Λεωφόρου μίλησε στην Cosmote TV ο Ράφα Μπενίτεθ, υπογραμμίζοντας πως για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελεί μια ευκαιρία να δείξει την πρόοδό του.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των «ερυθρόλευκων», επισημαίνοντας την ταχύτητα, την ποιότητα και την ικανότητά τους στο άμεσο παιχνίδι, αλλά και στις δεύτερες μπάλες, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ομάδα που δικαίως έφτασε μέχρι το Champions League.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρέπει να εστιάσει αποκλειστικά στον αντίπαλο, αλλά στη δική της εικόνα και εξέλιξη: «Αν σκέφτεσαι μόνο τον αντίπαλο, χάνεις τη συγκέντρωσή σου από το δικό σου παιχνίδι», ανέφερε, προσθέτοντας πως στον σύλλογο υπάρχει συνεχής δουλειά, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όταν αναλύσαμε τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είδαμε κάτι που ξέραμε. Πως έχει ταχύτητα, διαθέτει ικανότητα, μπορεί να παίξει άμεσα και είναι πολύ ανταγωνιστικός στις δεύτερες μπάλες. Είναι μια ομάδα που βρέθηκε στο Champions League, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Αν όμως σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλους, δεν συγκεντρώνεσαι στα δικά σου πράγματα, στο παιχνίδι σου.

Σε τομείς που λειτουργούμε καλά και σ’ αυτούς που μπορούμε να βελτιωθούμε. Όπως είπα και πριν, μπορεί να είχαμε γιορτές αλλά ο πρόεδρος, οι διευθυντές, το τεχνικό επιτελείο, όλοι δουλεύαμε προσπαθώντας να προετοιμάσουμε το μέλλον. Την ίδια ώρα βέβαια προσπαθούμε να προετοιμάσουμε και το παρόν, το επόμενο παιχνίδι».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Περιμένουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, αλλά θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά που υπήρχε πριν. Νομίζω πως ήδη το έχουμε κάνει αυτό και προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους κερδίσαμε, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα είμαστε πιο κοντά και θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

