ΑΕΚ: Στροφή στο ντέρμπι-κλειδί με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ γυρίζει σελίδα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και στρέφει όλη της την προσοχή στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της μάχης του τίτλου.

Η απογοήτευση από τη ρεβάνς είναι δεδομένη, καθώς η «Ένωση» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τα λάθη και οι χαμένες ευκαιρίες στοίχισαν, όμως στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση για άμεση αντίδραση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του γνωρίζουν πως δεν υπάρχει χρόνος για… δεύτερες σκέψεις. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αποτελεί ουσιαστικά έναν «τελικό», με την ΑΕΚ να θέλει τη νίκη για να διατηρήσει τον έλεγχο στη βαθμολογία και να κάνει αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα επέλεξε να ανοίξει τις πόρτες της στον κόσμο, πραγματοποιώντας ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών», στέλνοντας μήνυμα στήριξης και συσπείρωσης πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Το τεχνικό τιμ εστιάζει τόσο στο ψυχολογικό κομμάτι όσο και στις αγωνιστικές λεπτομέρειες, με στόχο να παρουσιαστεί η ομάδα πιο αποτελεσματική και συγκεντρωμένη. Η διαχείριση της κόπωσης, αλλά και η σωστή προσέγγιση στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, θεωρούνται κομβικά στοιχεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.