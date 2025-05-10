Σακίλ Ο’ Νιλ: στη μετοχική σύνθεση της Νάπολι

Ένα μεγάλο μπασκετικό όνομα στη Νάπολι! Ο Σακίλ Ο’ Νιλ φέρεται να είναι στην ομάδα των έμπιστων ατόμων του νέου επενδυτή - ιδιοκτήτη των παρτενοπέι.



Συγκεκριμένα, η ‘’il matino’’ αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί η αγορά του 66% των μετοχών της ομάδας από τον Ματ Ριτζέτα και του ομίλου του.

Ο τέως σούπερσταρ του ΝΒΑ είναι συνεργάτης του Ριτζέτα και στην ομάδα που εντάσσεται στο πρότζεκτ της απόκτησης της Νάπολι. Μάλιστα, αναφέρεται ότι θα έχει και στην κατοχή του ένα μικρό ποσοστό, όπως και τα άλλα άτομα τα οποία είναι μαζί του στο μικρό αυτό team των ανθρώπων που θα είναι δίπλα στο Ριτζέτα και θα χειρίζεται πλέον τις τύχες της ιταλικής ομάδας.



Στο σχετικό δημοσίευμα μάλιστα, αναφέρεται πως αρχικά υπήρξαν φήμες ότι στο γκρουπ του Ριτζέτα ήταν ένας άλλο τεράστιος σταρ του παρελθόντος, ο Μάτζικ Τζόνσον. Ωστόσο αργότερα διαπιστώθηκε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει με όλες τις πληροφορίες να καταλήγουν στο πρόσωπο του πρώην άσου των Ορλάντο Μάτζικ.

