Άρσεναλ: Δίνει 60 εκατομμύρια και κάνει δικό της τον Θουμπιμέντι

Η πρώτη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι γεγονός, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στον Μαΐο…



Ο Μάρτιν Θουμπιμέντι πρόκειται να αφήσει την Ρεάλ Σοσιεδάδ για χάρη του Μικέλ Αρτέτα και της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» θα πληρώσουν τα 60 εκατομμύρια ευρώ που έχει ως ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Ρεάλ Σοσιεδάδ και θα τον φέρουν στο Λονδίνο.



Το περασμένο καλοκαίρι ο 26χρονος είχε φτάσει μία ανάσα από την Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ, αλλά τελευταία στιγμή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε πίσω, καθώς δεν ήθελε να αφήσει την αγαπημένη του Σοσιεδάδ. Όμως φαίνεται ήταν γραφτό τελικά να αγωνιστεί στην Αγγλία, τελικά όμως όχι με τους «κόκκινους», αλλά με την Άρσεναλ.



Μία εξαιρετική κίνηση για την ομάδα του Αρτέτα που ήθελε πάση θυσία να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή και το πετυχαίνει αυτό πριν καλά καλά ανοίξει το μεταγραφικό παζάρι.

🚨 Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ❤️🤍



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE May 10, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.