Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα ο Ταρέμι

Πυροδοτεί άμεσα τη «βόμβα» με τον Μεχντί Ταρέμι ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Ίντερ και τον Ιρανό στράικερ και τον κάνουν δικό τους για τα επόμενα δύο χρόνια, ενισχύοντας με ένα «κανόνι» την επιθετική τους γραμμή!



Μάλιστα η άφιξη του πρώην επιθετικού των Ίντερ και Πόρτο έχει ήδη «κλειδώσει»! Όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Ταρέμι, αναμένεται στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής (31/8) στις 09:00!

Λίγο μετά την άφιξή του θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις προκειμένου ο έμπειρος ποδοσφαιριστής να γίνει επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού!



Θυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η δεύτερη άφιξη ποδοσφαιριστή για τον Ολυμπιακό σε λιγότερο από ένα 24ωρο, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάντσα, ο οποίος έφτασε στη χώρα μας το απόγευμα του Σαββάτου (30/8).

