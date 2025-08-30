Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πρόγραμμα αγώνων στο Europa League

Πρεμιέρα με Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία και φινάλε στο Ολυμπιακό Στάδιο κόντρα στη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό στην φετινή έκδοση της League Phase του Europa League. Την 2η αγωνιστική, οι «πράσινοι υποδέχονται την ολλανδική, Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Στόχος του «τριφυλλιού» αποτελεί η καλή πορεία στην Ευρώπη καθώς και η διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την πρόκριση επί της Σάμσουνσπορ, ο Ρουί Βιτόρια και οι ποδοσφαιριστές του στρέφουν την προσοχή τους στο αυριανό ματς με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο.

