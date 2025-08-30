Εθνική: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Γιαννούλη

Ανησυχία στην Εθνική για την κατάσταση του Γιαννούλη.



Ο 29χρονος αριστερός μπακ έγινε αναγκαστική αλλαγή αποχωρώντας τραυματίας στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου και πλέον μένει να φανεί το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημά του.

Θυμίζουμε ότι ο Γιαννούλης βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα επερχόμενα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα σε Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

