Άρης - Παναιτωλικός: Θρίαμβος των Αγρινιωτών, κάκιστοι οι γηπεδούχοι

Ο Παναιτωλικός έφυγε με τεράστιο διπλό από το «Κλεάνθης Βικελίδης», επικρατώντας 2-0 του Άρη στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Οι Αγρινιώτες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα κενά στην άμυνα των «κιτρίνων», με τον Αγκίρε και τον Αλεξιτς να βρίσκουν δίχτυα και να χαρίζουν στην ομάδα τους μια τεράστια νίκη.



Η εικόνα των γηπεδούχων ήταν απογοητευτική, με το δεύτερο γκολ να φέρνει έντονη γκρίνια και αποδοκιμασίες από την εξέδρα κατά των παικτών αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη.

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Μαρίνος Ουζουνίδης παρέταξε τον Άρη με 4-4-1-1 και μόνο μια αλλαγή συγκριτικά με την πρεμιέρα, με τον Φρίντεκ να παίρνει τη θέση του Μεντίλ. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Μάικιτς, με τους Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο και Φρίντεκ να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ράτσιτς και Μόντσου στα χαφ, με τον Γένσεν μπροστά τους, ενώ στο δεξί άκρο της επίθεσης βρέθηκε ο Πέρεθ, στο αριστερό ο Ντιαντί και ο Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.



Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε το 4-4-2 για τον Παναιτωλικό με κοντά τις γραμμές. Κάτω από τα γκολπόστ ο Τσάβες, Γαλιάτσος στα δεξιά της άμυνας, Αποστολόπουλος στο αριστερό και Γκαρθία-Σιέλης στα στόπερ. Κόγιτς με Λουίς στον άξονα, με τον Μίχαλακ στο δεξί άκρο, τον Μανρίκε στο αριστερό και τον Εστέμπαν δίπλα στον Αγκίρε.

Το ματς:



Από νωρίς φάνηκε πως ο Παναιτωλικός ήταν αποφασισμένος να δώσει την μπάλα στον Άρη και να τον περιμένει χαμηλά στο γήπεδο, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων που πίεσε ψηλά. Οι «κίτρινοι» κυκλοφορούσαν υπομονετικά την μπάλα στο πρώτο μισό του ημιχρόνου και έφταναν εύκολα στα πέριξ της περιοχής του Τσάβες, μην έχοντας, ωστόσο, καλές εκτελέσεις.



Ο Κάρλες Πέρεθ ήταν ορεξάτος και οι γηπεδούχοι έπαιζαν κυρίως από την πλευρά του. Με τις βοήθειες που έδιναν τα ανεβάσματα του Τεχέρο, ο Πέρεθ πότε συνέκλινε και σούταρε και πότε προσπαθούσε να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Στο 9’ το σουτ του δεν βρήκε εστία, ενώ στο 12’ το πλασέ του ίδιου μπλόκαρε εύκολα ο Τσάβες. Ένα λεπτό αργότερα ήταν σειρά του Παναιτωλικού να απειλήσει, με τον Μάικιτς να αποκρούει με δυσκολία στην αριστερή του γωνία το σουτ του Μανρίκε.



Στο 22’ το σουτ του Μόντσου κόντραρε και πήρε περίεργη τροχιά, με τον Τσάβες να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια και έξι λεπτά αργότερα, ο καλύτερος μέχρι εκείνη την ώρα του Άρη, ο Πέρεθ, τραυματίστηκε στο γόνατο και αντικαταστάθηκε από τον Μορουτσάν. Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να επιτίθενται κυρίως από τη δεξιά πλευρά, με τον νεοεισελθέντα Ρουμάνο να συγκλίνει και να σουτάρει στο 40’, αλλά τον σταθερό Τσάβες να μπλοκάρει εύκολα, στην τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους.



Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στην προσπάθειά του να δώσει ενέργεια και στην αριστερή πλευρά του Άρη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης πέρασε τον Γιαννιώτα στη θέση του Ντιαντί. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν πολύ στο να δημιουργήσουν και έτσι δέκα λεπτά αργότερα ο Έλληνας τεχνικός πέρασε και τον Μισεουί στη θέση του Ράτσιτις, θέλοντας να προσθέσει φαντασία στην ομάδα του και το απρόβλεπτο.



Όσο περνούσαν τα λεπτά ο Παναιτωλικός αισθανόταν όλο και πιο σίγουρος αμυντικά και προσπαθούσε προοδευτικά να γίνει πιο επικίνδυνος. Στο 60’ ο Σιέλης με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Μίχαλακ στην πλάτη της άμυνας του Άρη, αλλά το γύρισμά του για τον Αγκίρε δεν ήταν καλό. Μια… προειδοποιητική βολή από τους Αγρινιώτες, καθώς σε αντίστοιχη φάση έξι λεπτά αργότερα, άνοιξαν το σκορ.



Ο Σιέλης έκανε και πάλι την κάθετη με αποδέκτη τον Αγκίρε, εκείνος πέρασε τον Μάικιτς που έκανε άστοχη έξοδο και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Ο Άρης ήταν προβλέψιμος, δεν μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά και αρκέστηκε στα γεμίσματα από τα πλάγια, τα οποία αποτελούσαν... βούτυρο στο ψωμί της άμυνας του Παναιτωλικού και του Τσάβες. Ο Παναιτωλικός αισθανόταν σίγουρος και στο 87' έκανε δύο τα τέρματά του και κλείδωσε μια μεγάλη νίκη. Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Άλεξιτς με πολύ ωραία πρώτη επαφή έφερε την μπάλα μπροστά μετά τη σέντρα του Μίχαλακ και με ένα πανέμορφο τσίμπημα διαμόρφωσε το τελικό 2-0, βυθίζοντας τον Άρη από νωρίς σε απόγνωση.



MVP: Ο Χρήστος Σιέλης ήταν πολύ καλός αμυντικά, «σβήνοντας» μαζί με τον Γκαρθία τον Μορόν, αλλά είχε και την ασίστ στον Αγκίρε για το 1-0 του Παναιτωλικού.



Η «σφυρίχτρα»: Καλή η διαιτησία του Χρήστου Βεργέτη, απέφυγε τα λάθη και άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί όποτε έπρεπε.



Οι ενδεκάδες:



Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (70' Μεντίλ), Μόντσου, Ράτσιτς (55' Μισεουί), Γένσεν, Πέρεθ (29' Μορουτσάν, 70' Καβεντέρε), Ντιαντί (46' Γιαννιώτας), Μορόν.



Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γιαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (76' Στάγιτς), Αποστολόπουλος (76' Μάτσαν), Κόγιτς, Λούις Μιγκέλ (86' Νικολάου), Μίχαλακ, Εστεμπάν (89' Μπελεβώνης), Μάνρικ, Αγκίρε (86' Άλεξιτς).



Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Αναστάσιος Γιαννουκάς

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης , AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

