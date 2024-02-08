Την πρόκριση στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού εξασφάλισε η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Ντόχα.

Οι Μαρία-Ελλη Αλζιγκούζη-Κομηνέα, Θάλεια Δάμπαλη, Ζωή Καράγγελου, Μαρία Καραπαναγιώτου, Δανάη Καριώρη, Ιφιγένεια Κρομμυδάκη, Σοφία Μαλκογεώργου και Σοφία Ρηγάκου συγκέντρωσαν 270.9751 βαθμούς και κατετάγησαν στην όγδοη θέση, μεταξύ 15 χωρών που συμμετείχαν στον προκριματικό.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή το μεσημέρι (9/2, 13:00, EΡT SPORTS 2) και η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, ώστε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις κακές εμφανίσεις σε ακροβατικό και τεχνικό πρόγραμμα, που της στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την κορυφαία βαθμολογία του προκριματικού εξασφάλισε μακράν του δεύτερου η Κίνα (338.4981β.), με δεύτερη την Ιαπωνία (319.4124β.) και τρίτη την Ισπανία (308.2480β.). Στον τελικό προκρίθηκαν επίσης οι ΗΠΑ με 319.4124β., η Ουκρανία με 297.2999β., η Ιταλία με 289.0522, το Ισραήλ με 282.3667β., ο Καναδάς με 268.5854β., η Αυστραλία με 222.7791β., η Βραζιλία με 219.9521β. και το Καζακστάν με 213.4418β.

